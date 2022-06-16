الصغير: اجتماع ثلاثي مرتقب في القاهرة يضم “عقيلة والمنفي والمشري”

أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب الهادي الصغير، أنه “سيتم عقد جلسة اليوم الخميس لإكمال المشاورات حول المسار الدستوري”.

وقال الصغير في تصريح صحفي، إن “لجنة 3+3 المشكلة من قبل لجنتي النواب والأعلى للدولة لاتزال تقدم تقاريرها، حول البنود الخلافية بين المجلسين لمناقشتها”.

وأضاف أن “لجنة 3+3 قدمت لنا اليوم مقترح التعديل في المادة 183، لتناقش خلال جلسة اليوم”.

وأردف الصغير أنه “سيعقد اجتماع ثلاثي يضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة الأيام القادمة”.

وختم موضحاً أن “اللقاء سيكون برعاية دولة مصر والبعثة الأممية في ليبيا، لبحث خارطة طريق للسلطة التنفيذية في ليبيا”.