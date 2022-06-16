البكوش: خريطة الطريق فشلت في تحقيق هدفها الأسمى ولن تنتهي في يونيو

رأى المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، استعادوا قوتهم وأفشلوا خريطة الطريق، بعد التدخل الكارثي للمبعوث الأممي السابق يان كوبيتش، بحسب تعبيره.

وقال البكوش، في تصريحات صحفية: “خريطة الطريق فشلت في تحقيق هدفها الأسمى، وهو إجراء الانتخابات، ولن تنتهي في يونيو الحالي، والمادة الثالثة من الخريطة تربط انتهاء الفترة التمهيدية والخريطة بإجراء انتخابات، حيث تنص على أن المرحلة التمهيدية للانتخابات تنتهي خلال 18 شهرًا كحد أقصى، على أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 ديسمبر 2021″، وفقا لقوله.

وأضاف “خريطة الطريق وقعت ضحية تفكك المجتمع الدولي، والتدخلات الدولية والإقليمية، وسيطرة من هم في السلطة على القرار الوطني، وضعف الحراك الشعبي، والعيب الأكبر كان اعتماد خريطة الطريق على الأطراف الموجودة في السلطة لتطبيقها وإزاحة أنفسهم من السلطة”، على حد وصفه.

وتابع “ظروف ما قبل الخريطة اتسمت بضعف حفتر، وحلفائه في مجلس النواب، جراء فشل الهجوم على طرابلس، وهو ما سمح بتمرير خريطة الطريق، وقد تتدخل أطراف إقليمية، وشخصيات قيادية ليبية، كعقيلة والمشري، لعرقلة إجراء انتخابات، وقد نرى محاولة لتشكيل حكومة جديدة لتقاسم السلطة، في ظل تركيز الأوروبيين والولايات المتحدة على قضية تدفق النفط الليبي”، بحسب حديثه.