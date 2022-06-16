المنقوش ونظيرها الإيطالي يؤكدان دعمهما لجهود إجراء الانتخابات في ليبيا

جددت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإيطالي “لويجي دي مايو”، اليوم الخميس دعمهما للجهود التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز”، ومشاورات لجنة المسار الدستوري التي تُقام في القاهرة برعاية من بعثة الأمم المتحدة؛ من أجل الوصول للقاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار فى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الجانبين بحثا خلال لقائهما بالعاصمة الإيطالية روما، العديد من الملفات، بينها آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير خارجية إيطاليا دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا فيما ثمنت وزيرة الخارجية الليبية دور المسؤول الإيطالي الإيجابي في دعم السلام.