المنقوش ودي مايو يتوافقان على دعم مشاورات لجنة المسار الدستوري

توافقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إيطاليا، لويغي دي مايو، اليوم الخميس، على دعم جهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، ومشاورات لجنة المسار الدستوري التي تُعقد في العاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة؛ من أجل الوصول للقاعدة الدستورية، وتحقيق الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار فى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنقوش في العاصمة الإيطالية روما مع دي مايو، حيث تطرقا إلى «آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية.

وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية «دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا»، فيما ثمنت المنقوش «الدور الإيجابي» للوزير الإيطالي في دعم السلام، حسب البيان.

– وليامز تعلن توافق المشاركين باجتماعات القاهرة على 43 مادة جديدة من مسودة الدستور

– بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

– بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة

– اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في القاهرة

الجولة الأخيرة لمشاورات المسار الدستوري

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

والثلاثاء الماضي، قالت وليامز إن الاجتماعات تواصل «العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن»، وأضافت في تصريح إلى موقع «عربي 21»، أن المشاورات «تشهد تقدمًا ملحوظًا».

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى «180 مادة»، بعد إعلان وليامز، الإثنين، التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار الإثنين إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

لقاء المنقوش في روما مع دي مايو، 16 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)

لقاء المنقوش في روما مع دي مايو، 16 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)

لقاء المنقوش في روما مع دي مايو، 16 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)