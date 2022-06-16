حمودة: لن نعترف بموازنة حكومة باشاآغا والمركزي لن يعتمدها

ليبيا – قال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال بقيادة عبد الحميد الدبيبة إن إقرار مجلس النواب مشروع الموازنة الذي تقدمت به حكومة فتحي باشاآغا هو خطوة أحادية بهدف عرقلة الوصول للانتخابات.

حمودة وخلال مشاركته في برنامج “المسائية” الذي أذيع على قناة “الجزيرة” القطرية، رأى أن البرلمان يهدف كذلك إلى إعاقة التوافق على القاعدة الدستورية مع مجلس الدولة بهدف فرض أمر واقع.

وأكد حمودة أن حكومة الدبيبة لن تعترف بموازنة حكومة فتحي باشاآغا، وأن المصرف المركزي لن يعتمدها.

واستبعد المتحدث باسم حكومة الدبيبة أن يوفر المصرف المركزي السيولة اللازمة للموازنة، مضيفًا: “هذه المؤسسة المالية الليبية مستقلة عن حكومة باشاآغا وهي ملك الشعب الليبي”.

وقال حمودة: “الحكومة التي انبثقت عن مجلس النواب في طبرق شكّلت في جلسة غير قانونية شابها الكثير من الاختلالات”.

وأضاف : “حكومة باشاآغا ولدت ميتة منذ اليوم الأول”، مؤكدًا “ما بني على باطل فهو باطل”.

وشدد على أن حكومة الدبيبة هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا والمعترف بها دوليًا، وأنها جاءت وفق اتفاق شامل تميز بمشاركة جميع المؤسسات والسلطات المنظمة للمشهد السياسي الليبي.

وخلص حمودة إلى أن حكومة الدبيبة لن تعترف بأي حكومة أخرى في ليبيا، ولن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها.

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