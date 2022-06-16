حكومة الوحدة تقرر العمل بمقترح قانون المرتبات

قرر مجلس الوزراء التابع لحكومة الوحدة العمل بمقترحه لقانون المرتبات الموحد إلى حين إصداره لاحقًا، وذلك خلال اجتماعه الخميس في العاصمة طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ووجه الدبيبة، خلال الاجتماع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومته، بضرورة صرف منحة الزوجة والأبناء لمستحقيها قبل عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا الأسبوع القادم مع مديري فروع مصرف الادخار لمتابعة تنفيذ برنامج القروض.

ويأتي قرار حكومة الوحدة بتفعيل مقترح قانون المرتبات الموحد بعد يوم واحد من إقرار مجلس النواب للميزانية العامة التي تقدمت بها الحكومة الليبية في جلسة المجلس التي انتظمت بمدينة سرت الأربعاء.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد أشار إلى أن الميزانية المعتمدة من مجلس النواب والبالغة أكثر 89 مليار دينار ليبي، أي بما يعادل 19 مليار دولار تقريباً، هي الأقل بالمقارنة بالميزانيات السابقة، وروعي فيها إلغاء بند الطوارئ لما يُمثله من شكل مشين للفساد الذي استخدم حيلة قانونية لتجاوز سلطات الأجهزة الرقابية، كما قلصت فيه مخصصات الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية مع تخصيص مبالغ مالية للباب الثالث، لتحريك عجلة الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص.

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