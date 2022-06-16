المنقوش: يسعدني دائماً اللقاء بنظيري وزير خارجية إيطاليا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية نجلاء المنقوش، نظيرها الإيطالي “لويجي دي مايو”، اليوم، الخميس بالعاصمة الإيطالية روما، حيث رحب “دي مايو” في بداية اللقاء بالمنقوش، مجدداً دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا، وفقا لبيان خارجية الدبيبة.

وتناول الجانبان العديد من الملفات، بينها آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الوزيران، دعمهما للجهود التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز”، ومشاورات لجنة المسار الدستوري التي تُقام في القاهرة برعاية من بعثة الأمم المتحدة؛ من أجل الوصول للقاعدة الدستورية، وتحقيق الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار فى ليبيا، بحسب البيان الصادر.

ومن جانبه، غرد دي مايو، عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:” التقيت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنكوش، وهي مناسبة أخرى لدعوة الأطراف لإيجاد حل للمأزق السياسي والمؤسسي الحالي في ليبيا”، متابعا:” بالنسبة لإيطاليا، يظل الملف الليبي أولوية”.

وفي ذات السياق، غردت أيضا المنقوش، عبر حسابها على “تويتر” معبرة عن سعادتها بلقاء دي مايو، قائلة:” دائما يسعدني أن ألتقي بنظيري الإيطالي، لمناقشة الوضع السياسي الحالي في ليبيا، وكيف يمكن لجارتنا وصديقتنا إيطاليا أن تلعب دورًا إيجابيًا يؤدي إلى تسوية سلمية وينجز الانتخابات”.