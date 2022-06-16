الدبيبة: مستمرون في عملنا حتى عودة الأمانة للشعب

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سنكون الداعم الحقيقي لتطلعات الشعب الليبي لتحقيق الاستحقاقات الوطنية وسنعمل بكل جدية في آداء مهامنا حتى عودة الأمانة للشعب.

وأضاف الدبيبة اليوم الخميس في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2022م أن الخدمات شهدت تحسنا كبيرا بالمقارنة مع سنوات الانقسام السياسي.

ولفت الدبيبة إلى أنه تم توجيه وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة وصول منحة الزوجة والأبناء لمستحقيها وصرفها قبل عيد الأضحى المبارك مبينا أنه سيجري الأسبوع القادم عقد اجتماع مع مدراء فروع مصرف الادخار لمتابعة تنفيذ برنامج القروض لحل مشاكل السكن للشباب والأسر المعوزة.

وأردف الدبيبة: شددنا على وزارة الحكم المحلي للبدء في منتصف يوليو القادم في الانتخابات البلدية وحل الإشكاليات التي تواجه العديد من البلديات.

وأشار الدبيبة إلى بدء الاختبارات التجريبية لمحطة مصراتة يوم أمس مبينا أن اختبارات محطة غرب طرابلس ستبدأ الأسبوع القادم لمعالجة انقطاع الكهرباء.

وبين الدبيبة أنه يجري العمل على معالجة مشاكل شركة البريقة ببناء خزانات بدل التي دمرت وتخصيص مبلغ مالي لمؤسسة النفط.