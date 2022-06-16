وليامز تحث أعضاء لجنة المسار الدستوري على إجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

حثت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا، ستيفاني ويليامز، أعضاء لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة على تحقيق رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، قالت وليامز أنها في “اليوم الخامس من اجتماعات الجولة الثالثة للجنة في القاهرة أثنت على الأعضاء لمواصلة العمل نحو التوافق، كما حثتهم على الوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي، الذي أظهر الرغبة في الانتخابات من خلال التسجيل بالملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات”.

وسبق أن أعلنت وليامز توافق وفدي المجلسين على 43 مادة، تضاف إلى 137 مادة جرى التوافق عليها بين الطرفين خلال اجتماعات الجولة الثانية ليرتفع إجمالي المواد الدستورية المتوافق عليها إلى 180 مادة.

وأكدت ويليامز، خلال كلمتها الافتتاحية أمام أعضاء لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة، إن جولة المسار الدستوري التي تحتضنها وتُسيرها القاهرة تأتي في وقت تشهد فيه ليبيا منعطفاً حرجاً، وهي تأتي كذلك بعد مرور 11 سنة من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب، التي أرهقت الليبيين، لافتة إلى أنها فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة لبلورة توافق يُفضي إلى الانتخابات ضمن إطار دستوري قوي.

واعتبرت ويليامز، أن هناك تقدماً ملحوظاً بشأن عدد من المواد الحساسة منذ أول اجتماع في الـ13 من أبريل الماضي، عبر التوافق على عدد من النقاط الحساسة، معبرة عن أملها في الاستمرار بالتحلي بالمسؤولية وروح التوافق للتمكن من التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد فوق كل شيء، وهو الأمر الذي يُمهّد السبيل أمام استعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية.