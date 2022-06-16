العذابي: إقرار الميزانية لحكومة باشاآغا خطوة لم تشهدها ليبيا منذ 2014

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي الليبي سامر العذابي إن إقرار الميزانية للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا خطوة لم تشهدها ليبيا منذ 2014، وستبعث بكثير من الاستقرار، وتساعد على الحفاظ على المال العام.

العذابي ذكر في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميدالدبيبة الآن لا يجوز لها صرف دينار واحد، فكافة الأموال التي حصلت عليها مؤخرًا تمت بطريقة غير مشروعة تضع البنك المركزي في ورطة.

وشدد على أن مجلس النواب يجب أن يتحرك في أسرع وقت لضمان أن تصرف الميزانية للحكومة الجديدة، والتخلص من سطوة الصديق الكبير وعبدالحميد الدبيبة على البنك المركزي.

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