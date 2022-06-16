تنتوش: المصرف المركزي لن يمتنع عن صرف ميزانية حكومة باشاغا

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش أن مصرف ليبيا المركزي لن يمتنع عن صرف الميزانية التي تمثل خطة عمل داخل الدولة وتركز على صرف المرتبات ومصروفات الباب الرابع والثاني لتغطية الودائع والمشاريع والأدوية.

وقال تنتوش، في تصريحات صحفية له: “المركزي ينأى عن التجاذبات ويعمل بمهنية وحرفية عالية، ومن ثَمّ فلا صحة لاحتمال رفض التمويل، فما حدث في السابق هو وجود حكومتين موازيتين، وأما الآن فالدولة الليبية موحدة”.

وأضاف “الرقم المحدد في المقترح لا يهم، والمهم هو مراقبة قيمة الميزانية، والمجلس يشدد على تحفيز الأجهزة الرقابية في متابعة تنفيذ وصرف هذه الأموال وفق ما خُصّص لها في كل باب”.

وتابع “قانون المرتبات أُنجز وأحيل إلى رئاسة مجلس النواب منذ أسبوعين تقريبا، وبدورها ستعمل على تحديد جلسة لإقراره”.