الكوني واللافي لـ«السايح»: ندعم جهود المفوضية للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار

التقى النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، صباح اليوم الخميس، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، الذي قدم لهما إحاطة حول عمل المفوضية والتحديات التي واجهتها طيلة الأشهر الماضية أثناء الاعداد للانتخابات.

وقال بيان صادر عن المجلس: “أشاد النائبان بالجهود التي بذلتها المفوضية في هذا الإطار، وأكدا استمرار دعم المجلس الرئاسي لها، والتزامه إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لإنهاء المراحل الانتقالية”.

وأضاف البيان “ندعم إجراءات الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار تحقيقًا لرغبة أكثر من مليوني وثمانمائة ألف ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات المفوضية”.