بن شرادة: الموازنة التي أقرها البرلمان حصرية لحكومة باشاآغا وستحشر الكبير في الزاوية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن المؤسسات المالية سواء مصرف ليبيا المركزي أو المؤسسة الوطنية للنفط، ستجتمع مع الحكومة المغتصبة للعاصمة طرابلس، في إشارة إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن الحكومة المكلفة من اابرلمان برئاسة فتحي باشاآغا هي صادرة عن البرلمان، الجسم التشريعي الوحيد حسب الاتفاق السياسي، وبعد انتهاء خريطة الطريق لحكومة الوحدة ستضعف حكومة الدبيبة، وفي حال دخلت وقتها الحكومة الجديدة لطرابلس ستنفذ هذه المؤسسات الموازنة التي طرحتها على البرلمان.

وأكد أن الموازنة التي أقرها البرلمان هي حصرية لحكومة فتحي باشاآغا وهذه الموازنة تحشر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الزاوية، وما عليه إلا تطبيق الموازنة الصادرة عن البرلمان الذي يعد الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

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