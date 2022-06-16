ويليامز تدعو المشري إلى زيارة القاهرة ولقاء عقيلة صالح

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز رئيس مجلس الدولة إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ووفق ما نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس الدولة؛ فإن المشري يدرس الجدوى من هذه الزيارة في حل المشكلات الخلافية، وفي مقدمتها الانسداد الحالي في المسارين السياسي والدستوري.

وأكد المشري أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، مشددًا على أن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، عبر تجديد الشرعية السياسية في ليبيا من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأفادت وكالة الأناضول، في وقت سابق الأربعاء، نقلاً عن عضو بمجلس الدولة لم تذكر اسمه، أن لقاءً مرتقبًا بين كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري سيتم خلال يومين في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان موقع “أفريكا إنتلجنس” قد ذكر أن عقيلة صالح قد استغل وجوده في المغرب لاستئناف المحادثات مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، حول التعديلات الدستورية تمهيدًا للانتخابات، في حين أن الهدف الثاني من رحلة صالح إلى المغرب كان مواصلة المفاوضات مع قادة التشكيلات المسلحة التي تحمي رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

وتشهد العاصمة المصرية حراكًا مكثفًا حول الأزمة الليبية فهي تحتضن اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري، إلى جانب اجتماعات اللجنة العسكرية من أجل بلورة حل ينهي الأزمة في البلاد.

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