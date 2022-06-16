بليحق: هناك أطراف تؤوِّل كل ما يصدر عن النواب وتريد جر البلاد إلى الصدام المسلح

أوضح المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق، أن هناك بعض الجهات التي تحاول تأويل الكلام الصادر عن أعضاء مجلس النواب أو رئاسته، وأن تلك الأطراف غايتها الاتجاه ناحية الصدام المسلح الذي يرفضه مجلس النواب.

بليحق، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب إقرار الميزانية، أكد أن المجلس داعمٌ للحكومة الشرعية والتي تعهد رئيسها بأن لا يكون طرفاً في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الحالي هو 163 صوتاً، وقد نالت الميزانية العامة المصوت عليها النصاب القانوني المطلوب والذي بلغ 98 نائباً.

ونوه بأن لجنةَ الصياغةِ المنبثقةِ عن اجتماعاتِ لجنةِ المسار الدستوري، أَجَلَتْ مناقشة المادة 100 بخصوص انتخاب الرئيس إلى حين مناقشتها مع لجنة المسار الدستوري اليوم الخميس.

بليحق في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أوضح أن لجنة الصياغة اجتمعتْ بالعاصمةِ المِصرية القاهرة، وناقشتْ المادة 183 التي جرى فيها تعديلُ بعضِ الفقرات بشأنِ تنفيذِ العملية الانتخابيةِ أثناءَ المرحلةِ الانتقالية، بينما أُجِلَتْ المادة 100 إلى اليوم.