الدبيبة: سنواصل أداء مهامنا حتى عودة الأمانة للشعب رغم محاولات العرقلة

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، أنهم سيواصلون العمل على أداء مهامهم حتى عودة الأمانة للشعب، رغم محاولات البعض لعرقلتهم، على حد قوله.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع مجلس وزراء حكومته: “العمل من أجل المواطنين هو واجبنا الوحيد، فنحن لا نعمل لمصلحة حزب أو مدينة بل من أجل أبناء هذا الشعب الليبي البطل”.

وأضاف “الليبيون أصبحوا أكثر إصرارًا لمسار السلام وإنهاء المراحل الانتقالية، والتطلع نحو الانتخابات واختيار أجسام تشريعية وتنفيذية منتخبة، وبرلمان الشباب الليبي، سيكون نواة للاستعداد للاستحقاقات الدستورية القادمة”.

وتابع “على وزارة الحكم المحلي، البدء في الانتخابات البلدية، منتصف الشهر القادم، لحل الإشكالية التي تواجه عدد من البلديات لوجود أجسام يختارها الناس في كل المدن والمناطق، فمسارات عمل الحكومة متنوعة، والخدمات شهدت تحسنًا كبيرًا، ونواصل الإنجاز في قطاع الكهرباء رغم الصعوبات”.

واستطرد “شهدت الخدمات تحسنا كبيرا بالمقارنة مع سنوات الانقسام السياسي، وقد شددنا على وزارة الحكم المحلي، للبدء منتصف يوليو المقبل في الانتخابات البلدية وحل الإشكاليات التي تواجه العديد من البلديات”.

واستكمل “وجهنا وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة وصول منحة الزوجة والأبناء لمستحقيها وصرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وسنعقد الأسبوع المقبل اجتماعا مع مدراء فروع مصرف الادخار لمتابعة تنفيذ برنامج القروض لحل مشاكل السكن للشباب والأم المعوزة”.