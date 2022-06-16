وهيبة: المنفي وصالح يلتقيان في القاهرة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .

وبينت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة في تصريح لوكالة الانباء الليبية أن اللقاء الذي جرى ليلة أمس تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأضافت وهيبة أن للقاء تناول أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.

وفي سياق منفصل تلقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” لإجراء زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك للقاء رئيس مجلس النواب.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن رئيس المجلس يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري، مؤكداً أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً.