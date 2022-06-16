المنقوش ودي مايو يجددان دعمهما لمشاورات لجنة المسار الدستوري

العنوان-روما

جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، دعمها مع وزير خارجية إيطاليا، لويغي دي مايو، لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، ومشاورات لجنة المسار الدستوري التي تُعقد في العاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة؛ من أجل الوصول للقاعدة الدستورية، وتحقيق الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها في العاصمة الإيطالية روما مع دي مايو، وتطرق الطرفان إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية.

وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا، فيما ثمنت المنقوش الدور الإيجابي للوزير الإيطالي في دعم السلام.

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.