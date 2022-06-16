الرضا يعد بتضمين المبتورين وأسر الشهداء بالمشروع الوطني للتأهيل

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا على أهمية تأهيل وإدماج المبتورين وأسر الشهداء ضمن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، لافتًا إلى أن الوزارة عازمة على تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2014 فيما يتعلق بتوظيف أبناء الشهداء والمفقودين.

جاء ذلك خلال لقاء الرضا الخميس بالعاصمة طرابلس مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين محمود الهري ومستشار الهيئة الطيب القمودي، بحضور مسؤولين من وزارة العمل والتأهيل.

وأوضح الرضا أنه سيتم التأكيد على جميع الإدارات المعنية بالتدريب بتضمين عدد من أسر الشهداء والمفقودين في البرامج والمشاريع التدريبية التي تقوم بها الوزارة، مشيرًا إلى أن حقوق هذه الفئة هي واجب مقدس غير قابل للنقاش.

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