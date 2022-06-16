الناظوري والحداد يصلان القاهرة لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة

أخبار ليبيا 24

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس الفريق أول عبد الرزاق الناظوري والفريق أول ركن محمد الحداد، رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا. لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي تنعقد لليوم الثاني على التوالي.

وأكد رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية حرصهما على ضمان إنجاح المسار العسكري الذي حرصت مصر على استضافة أعماله لتسوية الأزمة في ليبيا واستعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية.

وتأتي زيارة الناظوري والحداد للقاهرة ولقائهما أعضاء لجنة 5+5 لتؤكد ضرورة الاعتماد على المؤسسات العسكرية الرسمية. باعتبارها الضامن الأول لحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.

وكان قد التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .

وبينت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة أن اللقاء الذي جرى ليلة أمس الأربعاء تناول الوضع السياسي في البلاد. وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأضافت وهيبة أن للقاء تناول أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة. ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.