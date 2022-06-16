حمودة: لن نعترف بموازنة حكومة باشاغا والمركزي لن يعتمدها

قال المتحدث باسم الحكومة منتهية الولاية محمد حمودة إن “إقرار مجلس النواب مشروع الموازنة الذي تقدمت به حكومة فتحي باشاغا هو خطوة أحادية بهدف عرقلة الوصول للانتخابات”، بحسب زعمه.

حمودة وخلال مشاركته في برنامج “المسائية” الذي أذيع على قناة “الجزيرة” القطرية، رأى أن “البرلمان يهدف كذلك إلى إعاقة التوافق على القاعدة الدستورية مع مجلس الدولة بهدف فرض أمر واقع”، بحسب زعمه.

وأكد حمودة أن “حكومة الدبيبة لن تعترف بموازنة حكومة فتحي باشاغا، وأن المصرف المركزي لن يعتمدها”، بحسب زعمه.

واستبعد المتحدث باسم الدبيبة أن “يوفر المصرف المركزي السيولة اللازمة للموازنة”، مضيفًا: “هذه المؤسسة المالية الليبية مستقلة عن حكومة باشاغا وهي ملك الشعب الليبي”، بحسب زعمه.

وقال: “الحكومة التي انبثقت عن مجلس النواب في طبرق شكّلت في جلسة غير قانونية شابها الكثير من الاختلالات”، بحسب زعمه.

وأضاف: “حكومة باشاغا ولدت ميتة منذ اليوم الأول”، مؤكدًا “ما بني على باطل فهو باطل”، بحسب زعمه.

وزعم أن “حكومة الدبيبة هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا والمعترف بها دوليًا، وأنها جاءت وفق اتفاق شامل تميز بمشاركة جميع المؤسسات والسلطات المنظمة للمشهد السياسي الليبي”، بحسب زعمه.

وخلص حمودة إلى أن “حكومة الدبيبة لن تعترف بأي حكومة أخرى في ليبيا، ولن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها”، بحسب زعمه.