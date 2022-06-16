في القاهرة.. المستشار صالح والمنفي يبحثان إنجاح المسار الدستوري

العنوان-القاهرة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وفق ما أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة.

وقالت وهيبة في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية “وال”، اليوم الخميس، إن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأشارت وهيبة إن اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب بشأن المسار الدستوري في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب المجلس الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

والثلاثاء الماضي، قالت وليامز إن الاجتماعات تواصل العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.