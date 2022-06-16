المنقوش تبحث مع السفيرة البريطانية التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش أمس الأربعاء السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هارندال لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية في ليبيا، والتحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، والسبل الكفيلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

المنقوش وهارندال بحثتا بحسب تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشاورات لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب الدولة في القاهرة برعاية من البعثة الأممية، من أجل إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري لنقل ليبيا إلى الانتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

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