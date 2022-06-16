الماهري لـ 218: المصابون بالتسمم بصحة جيدة بعد تلقيهم الرعاية الطبية

قالت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري إن جميع ضحايا حادثة التسمم بصحة جيدة؛ مشيرة إلى أن من ضمن الحالات ثلاث نساء حوامل يتلقين الرعاية بقسم النساء والولادة بالمركز .

وأضافت الماهري، في تصريح خاص لـ 218، أن حالات التسمم وضعت تحت الملاحظة الطبية، لافتة إلى أنه وفور وصول أول حال استدعت إدارة المركز باستدعاء أطباء الأطفال والباطنة للمساعدة في تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وحذرت الناطقة باسم مركز سبها الطبي من تناول المشروبات وتعبئتها في العبوات البلاستيكية المستعملة والتأكد من نظافتها قبل استخدامها.

وكان قسم الإسعاف والطوارئ بمركز سبها الطبي قد استقبل، الأربعاء، 18 حالة تسمم من عائلة واحدة، أغلبهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات نتيجة تناولهم حليب ماعز ملوث بمادة الكلور.

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