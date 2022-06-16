حويلي: اختلفنا في القاهرة على شروط انتخاب رئيس الدولة

أكد عضو اللجنة الدستورية بالمجلس الاستشاري عبد القادر حويلي استمرار مشاورات اليوم الخامس من اجتماعات القاهرة، لحل باقي الموادة الخلافية في مُسودة الدستور.

حويلي، وفي تصريحات صحفية، قال: “إن النقاش الحالي بين وفدي النواب والدولة يتركز على المادة رقم 100 المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الدولة، والمادة رقم 183 التي تُعنى بالأحكام الانتقالية، وهي المدة الزمنية التي ستكون بين إقرار الوثيقة الدستورية واستلام السلطة القادمة لمهامها”.

وأوضح، أنه “في حال عدم توافق المجلسين بمشاورات القاهرة على بعض المواد الخلافية من بينها الحكم المحلي، فسيتم إحالتها إلى رئاسة مجلسي النواب والدولة لحلها أو طرحها للاستفتاء الشعبي”، حسب قوله.