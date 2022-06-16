باشاغا: الحكومة ستتخذ كافة الخطوات لدعم إجراء الانتخابات

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الخميس أن الحكومة سوف تتخذ كافة الخطوات لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق.

وبين باشاغا خلال لقائه سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير بحضور نائب رئيس الحكومة علي القطراني ووزير الخارجية حافظ قدور أن الحكومة ستعمل على إنهاء الانقسام السياسي الذي طال مؤسسات الدولة.

وأشار باشاغا إلى أن الحكومة نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، واعتمدت ميزانيتها من قبل مجلس النواب.

وشدد رئيس الحكومة على دعمه للمسار الدستوري المنعقد بالقاهرة، متمنياً أن يتوج بتوافقات إيجابية.

وثمن الوفد دور مملكة بلجيكا في دعم وحدة ليبيا واستقرارها، مبديًا تطلعه إلى التعاون المثمر والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين.

ومن جانبه أثنى السفير البلجيكي على تمسك الحكومة الليبية بالطرق السلمية لمباشرة مهامها ورفضها أي تصعيد عسكري يزعزع أمن العاصمة واستقرار ليبيا.