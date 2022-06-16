دغيم: نحن مقبلون على ثورة شعبية وحرب أهلية إن لم تُجرَ انتخابات هذا العام

ليبيا – علق عضو مجلس النواب زياد دغيم على إقرار الميزانية لحكومة فتحي باشاآغا، مؤكدًا أن قانون الميزانية من القوانين الأساسية المكملة للدساتير، وإقراره يتم بأغلبية دستورية موصوفة محددة بالإعلان الدستوري.

دغيم توقع في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أن يجيش كل طرف القانون لصالحه بما يعزز الانقسام ويهدد الودائع المصرفية وسقفها الائتماني ويؤثر على سعر الصرف، والنتيجة أوضاع الشعب أكثر سوءًا.

وأردف: “تجاوزنا مرحلة الانسداد إلى انغلاق وانتهاء تسوية الصخيرات وربما عهد فبراير”.

دغيم ختم: “نحن مقبلون على ثورة شعبية وحرب أهلية إن لم تُجرَ انتخابات هذا العام”.

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