زيارة مرتقبة لمسؤول عسكري إيطالي إلى مدينة مصراتة

أفادت وكالة “نوفا” للأنباء بأن قائد العمليات المشتركة لأركان الدفاع الإيطالية الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو سيقوم بزيارة إلى ليبيا، وبالتحديد إلى مدينة مصراتة.

وتتواجد بالمدينة قوة عسكرية إيطالية يبلغ قوامها 200 جندي تشارك في عملية أبقراط في إطار حماية المستشفى العسكري الميداني وتقديم العناية للعسكريين الإيطاليين المتواجدين في ليبيا، إلى جانب فريق التدريب المتنقل في المجال الصحي.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد أصدرت أوامرها، خلال الأسابيع الأخيرة بعد اتفاق مع السلطات الليبية، بإعادة قطاع من العاملين في المجال الطبي والوسائل والمعدات الموجودة في مدينة مصراتة.

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