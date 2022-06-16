بمشاركة الفريق أول الناظوري والحداد.. “5+5” تواصل اجتماعاتها في القاهرة

شهدت العاصمة المصرية، اليوم الخميس، انطلاق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لليوم الثاني على التوالي وذلك بمشاركة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أول عبدالرزاق الناظوري، ورئيس أركان المنطقة الغربية، الفريق أول محمد الحداد.

ويأتي حضور الفريق أول الناظوري والحداد دعما لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التي تنعقد لليوم الثاني على التوالي في العاصمة المصرية.

وكانت قد انطلقت أمس الأربعاء، أولى جولات اجتماعات اللجنة العسكرية في القاهرة بهدف مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود ترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وفق بيان البعثة الأممية في ليبيا.