«الرئاسي»: المنفي ناقش مع عقيله صالح بالقاهرة سبل الخروج من الانسداد السياسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس مجلس النواب عقيله صالح، خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة ليلة البارحة، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأفاد المجلس الرئاسي، بأن لقاء المنفي وعقيله تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأشار المجلس الرئاسي، إلى أن اللقاء تطرق أيضاً لأهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب المجتمعتين في القاهرة.

وأوضح بيان المجلس الرئاسي، أن اللقاء تناول أيضا نتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب المجلس الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.