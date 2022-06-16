وليامز: التقيت صالح في القاهرة لمناقشة المسار الدستوري

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أنها التقت اليوم الخميس في القاهرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لمناقشة الجولة الثالثة والأخيرة من المحادثات الجارية في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بهدف إيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية ضمن جدول زمني محدد في أقرب وقت ممكن.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أن صالح أعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا مشددا على الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيين.

وحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في مشاورات المسار الدستوري بالقاهرة على الوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي، الذي أظهر الرغبة في الانتخابات من خلال التسجيل بالملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات.

وبينت وليامز أنها في اليوم الخامس من مشاورات المسار الدستوري للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، أثنيتُ على الأعضاء لمواصلة العمل نحو التوافق.

من جانبه أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق تواصل أعمال الجلسة المسائية، لليوم الخامس للجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.