دي مايو يجدد دعم إيطاليا لاستقرار ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال محادثات أجراها مع نظيرته في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش؛ دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد الخميس في العاصمة روما؛ آخر التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الوزيران دعمهما للجهود التي تبذلها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، ومشاورات لجنة المسار الدستوري التي تقام في القاهرة برعاية من بعثة الأمم المتحدة؛ من أجل الوصول للقاعدة الدستورية، وتحقيق الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية