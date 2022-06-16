وزير الخارجية يؤكد للسفير البلجيكي أهمية التعاون القضائي بين بلجيكا وليبيا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، اليوم الخميس، مع سفير بجليكا لدى ليبيا كريستوف دوباسومبير، عدد من المواضيع الهامة والمتعلقة بتطوير العلاقات الليبية البلجيكية والمحافظة على الأصول الليبية المجمدة في المملكة البلجيكية.

قدور، وفي إيجاز صحفي، أوضح أن اللقاء تطرق للقضايا المرفوعة من الشركات والأشخاص في المحاكم البلجيكية ضــــد الدولة الليبية وأهمية التعاون القضائي بين الدولتين بالتنسيق مـــــع البعثات الدبلوماسية الليبيــــــة المعتمدة في بروكســـــل.

كما تطرق اللقاء، بحسب قدور، إلى سبل دعم المملكة البلجيكية للحكومة الليبية في استئناف المفاوضات حول حظر الطيران الليبي على الأجواء الأوروبية وأيضاً توقيع اتفاق لتصدير المنتجات ذات المنشأ الليبي داخل الاتحاد الأوروبي.