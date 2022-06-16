بوراص: إقرار ميزانية حكومة باشاغا يغرق البلاد في مشاكل خطيرة

قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، إن إقرار ميزانية حكومة فتحي باشاغا لن يؤدي إلى علاج أزمة الشرعية الحالية في البلاد، و صدور هذا القرار قبل التسوية السياسية والاتفاق على خطوات إنهاء المراحل الانتقالية، بمثابة عقبة جديدة.

أضافت في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة ستؤثر بصورة كبيرة على ملف إعادة توحيد المؤسسات المالية والأجهزة الرقابية، ومجلس النواب يعتمد على فكرة التلقائية في التعامل مع المشهد، ويضرب بعرض الحائط أي وضع قانوني أو سياسي أو أمني أو اقتصادي للبلاد.

ولفتت إلى أن مجلس النواب لا يدرك، كيف ستؤثر هذه الخطوة على العملة الليبية، وأرصدة المواطنين ومرتباتهم، والتي سيتم استغلالها من قبل الطبقة الفاسدة، وسيتم توريط ليبيا مجددًا، وإغراقها في مشاكل اقتصادية خطيرة، خاصة تبعية الموظفين والمؤسسات المالية والرقابية.