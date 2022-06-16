النايض يبحث مع السفيرة البريطانية سبل إستعادة الزخم نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا – التقى مرشح الرئاسة عارف النايض رئيس مجلس إدارة إيحيى ليبيا (إحياء ليبيا) سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هرندال، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا مع اقتراب خارطة الطريق الحالية من نهايتها، والسبل الممكنة لتجاوز القضايا السياسية والقانونية التي تواجه البلاد.

هرندال والنايض ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لتكتل إحياء ليبيا سبل استعادة الزخم الانتخابي نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ بما في ذلك المشاركة في النسيج الاجتماعي، كما تفكّروا في المشاورات الجارية بشأن المسارين الدستوري والمسارين 5+5 في القاهرة.