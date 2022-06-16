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حرس السواحل بالقاطع الغربي يعلن خروج نقطة أبوكماش عن سيطرته

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، أن نقطة مرفأ أبي كماش الواقعة غرب مدينة زوارة بجميع عامليها من ضباط وضباط صف وجنود، خارج سيطرة الجهاز.

ودعا الجهاز في منشور مقتضب، الخميس، الجهات الأمنية بضرورة التدخل، مشيراً بأنه لا يعتد بأي معاملة أو أي إجراء متعلق بقوارب الصيد يصدر من طرفها.

وكان جهاز حرس السواحل قد ضبط في أبريل الماضي، ناقلة يشتبه في ضلوعها في عمليات تهريب الوقود شمال منطقة أبو كماش، قبل أن يتم تسليمها إلى الجهات المختصة بميناء طرابلس البحري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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