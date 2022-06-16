دغيم: ستقوم ثورة شعبية وحرب أهلية إن لم تجر انتخابات هذا العام | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

توقع عضو مجلس النواب زياد دغيم أن تكون هناك ثورة شعبية في ليبيا وحرب أهلية إن لم تجر انتخابات هذا العام.

وأضاف دغيم في تصريحات صحفية أن قانون الميزانية من القوانين الأساسية المكملة للدساتير وإقراره يتم بأغلبية دستورية موصوفة محددة بالإعلان الدستوري.

وتوقع النائب أن يجيش كل طرف القانون لصالحه بما يعزز الانقسام ويهدد الودائع المصرفية وسقفها الائتماني ويؤثر على سعر الصرف.

وأكد دغيم أن النتيجة هي أن أوضاع الشعب أكثر سوءًا، موضحًا أنه تم تجاوز مرحلة الانسداد إلى الانغلاق وانتهاء تسوية الصخيرات وربما عهد فبراير.

وختم عضو مجلس النواب تصريحه بالقول :”نحن مقبلون على ثورة شعبية وحرب أهلية إن لم تُجرَ انتخابات هذا العام”.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال أمس الأربعا إن إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 تم بالإجماع.

وأوضح بليحق أن عدد المصوتين لميزانية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بلغ 103 نائب.

وأكد المتحدث الرسمي أنه صوت بالحضور في القاعة 98 نائبًا وصوت إلكترونياً عبر التسجيل الصوتي 5 نواب.

وكان عضو مجلس النواب بدر النحيب أكد اليوم الأربعاء أنه تم إقرار قانون الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح النحيب في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن إقرار قانون الميزانية لعام 2022 تم بالإجماع، بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي.