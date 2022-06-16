اللواء المحجوب: عقد الفريق أول عبدالرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد في القاهرة لقاءًا مشتركًا ليبياً – ليبياً

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أن “الفريق أول عبدالرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد، عقدا في القاهرة لقاءًا مشتركًا بحضور لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، مشيراً إلى أنه لقاء ليبي – ليبي”.

اللواء المحجوب، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أضاف: “اللقاء حضرت جانبا منه المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، حيث تم التأكيد فيه على ان يتم العمل على اجلاء كافة القوات الاجنبية والمرتزقة من البلاد والعمل على زرع الثقة الذي تعوّل على انعدامها اطراف مختلفة مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلد”.

وتابع: “أكد المجتمعون على عدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم الذي تحقق من خلال اتفاق جنيف وضرورة المضي قدما في تحقيق بنود الاتفاقية في اعادة دمج المجموعات المسلحة وتفكيكها والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة وضرورة الخروج من دائرة تدوير الازمة الليبية خصوصا لما وصل اليه حال المواطن والظروف التي صار عليها الوضع العام”.