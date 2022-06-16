وزارة الداخلية: ضبط جرافة أمام منارة القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط جرافة من أمام منارة القره بوللي لا يوجد بها إسعافات أولية ولا يوجد بها مرافق ليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري تاجوارء التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل ضبطت جرافة صيد من أمام منارة القره بولي على بعد 4 ميل بحري، وبعد تفتيشها اتضح بأنه لا يوجد بها أسعافات أولية ولا يوجد بها مرافق ليبي.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه جرى نقل الجرافة إلى نقطة التراكي لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالها.