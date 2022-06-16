الحنيش: الدستور ملك للشعب الليبي ولا يجوز لأحد المساس به بعد اعتماده من الهيئة التأسيسية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد الحنيش: “نتبنّا مشروع بناء دولة، وكنّا نرجو التركيز الكامل على المسار الدستوري بدل السلطة التنفيذية، والجولات المكوكية والحكومات المتوازية”.

الحنيش أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الدستور ملك للشعب الليبي، ولا يجوز لأحد المساس به بعد اعتماده من الهيئة التأسيسية، ولا يمكن للهيئة ذاتها تعديله قبل الاستفتاء عليه من الشعب.

وبيّن أن ما يجري الآن عبث ومضيعة للوقت وإطالة عمر للمرحلة الانتقالية.

وأضاف: “لسنا ضد حكومة أو أخرى، بل نحن أصحاب مشروع وطني نريد الانتهاء من المراحل الانتقالية والدخول مباشرة للعملية الدستورية والاستفتاء على مسودته”.

وتابع في ختام حديثة قائلًا: “لو افترضنا تعذر الاستفتاء على المسودة كما هي، فليلجأ على الأقل إلى اعتماد قاعدة دستورية مؤقتة لإجراء الانتخابات، ولو كانت برلمانية مبدئيًا، لإنتاج أجسام شرعية بدل مجلسي النواب والدولة اللذين أصبح التوافق بينهما متعذرًا”.

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