اعتداء على منظومة القرضابية يؤدي لهدر 150 ألف متر مكعب من المياه

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الخميس، بوقوع اعتداء على عدد أربع محطات بمنطقة الوشكة وفتح الصمامات، مما تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه قُدرت بحوالي 150,000 متر مكعب.

وأوضح الجهاز في منشور، أن إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة القرضابية – السدادة تمكنت من السيطرة على التسريب بعد جهود مضنية استمرت طوال ساعات متأخرة من الليل، لاستكمال أعمال الصيانة للمحطات.

وكان الجهاز قد أكد في وقت سابق تعرض منظومة الحساونة سهل الجفارة لاعتداء من أحد المواطنين على المسار الشرقي للمنظومة، وتحديداً بالمحطة الواقعة بمنطقة الجمعة بمدينة زليتن، مما أدى لحدوث تسريب تجري محاولات صيانته.

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