وزير التعليم العالي: عمران القيب يحاول توريط الدولة بقصد جنائي في التزامات مالية

أوضح وزير التعليم العالي عاشور المسماري، أن منتحل صفة وزير التعليم العالي بالحكومة منتهية الولاية عمران القيب يحاول توريط الدولة بقصد جنائي في التزامات مالية.

المسماري، وفي خطاب للمجلس الأعلى للجامعات، قال: “رئيس هيئة الرقابة الإدارية أصدر قرارا في 23 أبريل 2022، بعدم السماح بإحداث أي تغييرات في المراكز الإدارية والتوقيعات على الحسابات المالية إلى حين استلام الحكومة الليبية”.

وتابع: “القيب يقوم بمحاولات لتوريط الدولة الليبية في التزامات مالية وإكساب بعض الأشخاص لمراكز قانونية محددة، مستعملا في ذلك كل الأساليب المكنة، ويحاول هذه الآونة عقد اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات بقصد إضفاء الشرعية على ما يصدره من قرارات”.

وتابع: “نؤكد على ضرورة عدم الانجرار وراء ما يسعى إليه، ونحمل كل من يحضر الاجتماعات المسؤولية عما تسببه من أضرار مادية ومعنوية، وما ترتبه من التزامات تثقل كاهل الدولة، والتواطؤ مع منتحل لصفة اعتبارية بقصد جنائي يقود إلى الإضرار بمصالح الأفراد والدولة على حد سواء، يتحمل المسؤولية القانونية”.