الشحومي: إقرار الميزانية لحكومة باشاآغا يضع مؤسسات الدولة أمام اختبار حقيقي

ليبيا – رأى أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي أن قرار الميزانية العامة للدولة الليبية من البرلمان يضع مؤسسات الدولة التنفيذية مثل البنك المركزي والرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمنظومة العدلية أمام اختبار حقيقي لمشروعية تحصيل وإنفاق المال العام والرقابة عليه، فلا اجتهاد مع النص القانوني.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: إن استمرار وجود حكومة بدون الشرعية المحلية، وقرب انتهاء المشروعية الدولية، ووجود حكومة تحضي بالشرعية البرلمانية سيكون اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي، وهنا قد يكون خيار لجنة إدارة الإيرادات النفطية الليبية التي يروج لها الأمريكان بقوة قد وجد سبيله للتنفيذ.

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