وليامز: رئيس مجلس النواب أكد دعمه لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

أوضحت مسشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أنها بحثت خلال لقائها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالقاهرة، الجولة الثالثة والأخيرة من المحادثات الجارية في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، بهدف إيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي، وذلك لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية ضمن جدول زمني محدد في أقرب وقت ممكن.

وليامز، وفي تغريدة عبر حسابها في تويتر، قالت: “وأعرب المستشار صالح عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي تقوده ليبيا”.