«الشؤون الاجتماعية» تستعد لتحويل ملحق 2021 بشأن منحة الزوجة والأولاد

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، استعدادها للشروع في تحويل ملحق سنة 2021 بشأن منحة الزوجة والأولاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة وفاء الكيلاني مع مشرف عام المشروع الدكتور ناجي بازينة، ضمن متابعتها لمستجدات صرف منحة الزوجة والأولاد، وفق منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وناقش الاجتماع، وفق المنشور، تدريب مندوبي مشروع المنحة بالفروع لتأهيلهم للرد على استفسارات المواطنين.

– الدبيبة: صرف منحة الزوجة والأبناء قبل عيد الأضحى

منحة الزوجة والبنات

أما فيما يتعلق بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، أشارت الوزارة إلى مطابقة البيانات مع بعض الجهات، وفي انتظار مطابقة وزارة المالية حتى يتسنى معرفة أعداد المستحقات للعلاوة.

وقدمت الوزيرة الشكر لفريق مشروع المنحة، وشددت على سرعة إتمام الإجراءات؛ كي تصل المنحة إلى مستحقيها.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، تعهَّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بصرف منحة الزوجة والأبناء لمستحقيها قبل عيد الأضحى، حسب ما جاء في مقطع فيديو لكلمته، خلال الاجتماع العادي السابع لمجلس الوزراء للعام 2022، المنشور على صفحة «حكومتنا»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.