الكوني واللافي لـ السايح: الرئاسي ملتزم بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع

ليبيا – التقى النائبان في المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي اليوم الخميس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، الذي قدم لهما إحاطة حول عمل المفوضية والتحديات التي واجهتها طيلة الأشهر الماضية أثناء الإعداد للانتخابات.

النائبان أشادا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بالجهود التي بذلتها المفوضية في هذا الإطار، مؤكدين استمرار دعم المجلس الرئاسي لها، والتزامه إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار تحقيقًا لرغبة أكثر من مليونين وثمانمئة ألف ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات المفوضية.

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