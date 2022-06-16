وزارة الصحة تؤكد دعمها لمطالب تحسين الخدمات الصحية بترهونة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف السيد رمضان أبوجناح، دعمه لمطالب مسؤولي المرافق الصحية بمنطقة ترهونة، وتلبية احتياجات المرافق الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع أبوجناح مع مدير مستشفى ترهونة التعليمي كمال المسلّاتي، ومدير مركز غسيل الكلى ترهونة ظافر ساسي، لبحث الاحتياجات الصحية للمرضى، وسبل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما استعرض الاجتماع أبرز الصعوبات التي تحول دون تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كنقص الإمدادات الطبية، وتأخر صرف المستحقات المالية لعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

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