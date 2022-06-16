اشتبه في احتوائه على مواد مشعة..منظمة ليبية تكشف عن محتويات برميل عثر عليه بأحد الشواطيء | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

كشفت منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك عن محتويات برميل عثر عليه على شاطئ البحر بمنطقة “أمي الواد”.

وأوضحت المنظمة أن وزارة البيئة أبلغت الأيام الماضية عن وجود برميل على شاطئ البحر بمنطقة (أمي الواد) لايحمل أي علامة استرشادية.

وأضافت منظمة الرقيب أن الوزارة أبلغت عت البرميل للاشتباه في استعماله لحمل مواد مشعّة.

وأشارت إلى أنه تمّ التواصل مع مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذريّة، وتمّت الاستجابة الفورية وشُكّل فريق عمل من قبل مركز القياسات الإشعاعية والتدريب ومكتب الرقابة النووية.

وكرت المنظمة أن الفريق توجه صبيحة يوم الثلاثاء إلى عين المكان، وتمّت عملية المسح الإشعاعي والكشف على البرميل.

وأفادت منظمة الرقيب أنه تبيّن خلوّ البرميل من أيّ تلوث إشعاعي، واتضح أن البرميل مُعد لتعبئة الكلور، والذي يُستخدم لتعقيم المياه.

ولفتت المنظمة إلى أن البرميل من مخلفات مصنع أبو كمّاش سابقاً ، ولايُشكّل أي خطر على صحة البيئة والمواطن.