عقب مشاركته في مناورة بحرية..قاعدة طرابلس تستقبل الزورق (شفق) بعد عودته من تركيا

العنوان – طرابلس

أعلنت رئاسة الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية أن قاعدة طرابلس البحرية، شهدت اليوم الخميس استقبال الزورق (شفق) بعد عودته من تركيا، إثر مشاركته في المناورة البحرية (EFES 2022) في إزمير بتركيا.

وأضافت رئاسة الأركان أن الزورق شفق أدى دوره في المناورة مع فصيل من القوات الخاصة، وفصيل من القوات البرية، بنجاح حسب شهادة المراقبين.

وأفادت الرئاسة أن هذه المناورة كان لها الدور الإيجابي في رفع الكفاءة القتالية لهذه القوات المشاركة بالإضافة إلى تمثيل الدولة الليبية ورفع علمها في مثل هكذا أحداث.

وأشارت إلى أن الدول المشاركة بقطع بحرية في هذه المناورة ثلاثة دول فقط ليبيا، أمريكا، إيطاليا، بالإضافة إلى تركيا الدولة المضيفة من أصل (38) دولة مشاركة