خبير تونسي: حكومة الدبيبة لم تقدم شيئاً لتونس

قال الخبير التونسي المختص في الشأن الليبي غازي معلى، في حديث لموقع “أنباء تونس” الإخباري، إن إعادة فتح الخط البحري المنتظم بين تونس وليبيا مرهون بقرار سياسي من الجانبين.

وذكر معلى أن هناك تردداً عند الجانب التونسي بخصوص إعادة فتح الخط المذكور، مشيراً إلى أن هذا التردد سببه مخاوف أمنية غير مبررة، حسب قوله.

في سياق متصل، قال معلى في تعليقه على الوضع الليبي الحالي، إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بدأ يفقد السيطرة على طرابلس، وذلك بعد أن بدأت القوى الموالية له في طرابلس ومصراتة بمراجعة حساباتها، مؤكدا أنه من مصلحة تونس أن تتواجد حكومة ليبية قادرة على مساعدتها، مضيفاً أن حكومة الدبيبة لم تقدم شيئاً لتونس.

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